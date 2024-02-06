Из-за позиции Дональда Трампа Киев не получит помощь из Соединённых Штатов в ближайшие месяцы, а может даже в этом году.
Об этом сообщает издание Financial Times.
На фоне разразившегося снарядного голода у армии Украины последствия для ВСУ будут просто катастрофическими. Республиканская партия пойдёт на это ради победы над Джо Байденом.
"До президентских выборов остаётся ещё много месяцев. Но Дональд Трамп уже оказывает исключительно пагубное влияние на американскую внешнюю политику. По указанию Трампа республиканцы в конгрессе блокируют военную помощь Украине", — утверждает автор статьи.
Ранее в НАТО обсудили будущее без США и с президентом Дональдом Трампом.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.