Украину предупредили о "смерти": США не выделят ей денег в этом году

Из-за позиции Дональда Трампа Киев не получит помощь из Соединённых Штатов в ближайшие месяцы, а может даже в этом году.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.