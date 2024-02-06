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Украину предупредили о "смерти": США не выделят ей денег в этом году

Киев предупредили о катастрофе: США не выделят ему денег в этом году

Силовые структуры

Из-за позиции Дональда Трампа Киев не получит помощь из Соединённых Штатов в ближайшие месяцы, а может даже в этом году.

Киев предупредили о катастрофе: США не выделят ему денег в этом году
Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщает издание Financial Times.

На фоне разразившегося снарядного голода у армии Украины последствия для ВСУ будут просто катастрофическими. Республиканская партия пойдёт на это ради победы над Джо Байденом.

"До президентских выборов остаётся ещё много месяцев. Но Дональд Трамп уже оказывает исключительно пагубное влияние на американскую внешнюю политику. По указанию Трампа республиканцы в конгрессе блокируют военную помощь Украине", — утверждает автор статьи.

Ранее в НАТО обсудили будущее без США и с президентом Дональдом Трампом.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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