Ракеты, запущенные "стратегами" ТУ-95мс, бьют почти по всем регионам Украины

Ракеты, запущенные ТУ-95мс, маневрируют в западных регионах Украины

Ракеты, которые были запущены российскими ТУ-95мс сегодня, 7 февраля, маневрируют в западных регионах Украины.

Фото: topwar.ru

Предполагаемые цели ракет ВС РФ: Винницкая, Ивано-Франковская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская и Черкасская области.

Также зафиксированы новые пуски Х-22 по Харьковской области. По Харькову насчитали уже шесть прилётов. Сообщается о сильных взрывах в районе завода "Океан" в Николаеве. Там собирали морские дроны, также там находился склад боеприпасов.

О взрывах под Киевом и в самом Киеве сообщают мониторинговые украинские ресурсы. Взрывы раздаются в Запорожье и Хмельницкой области. Крылатые ракеты из Хмельницкой области вошли в Тернопольскую область.

Судя по всему — это только начало.