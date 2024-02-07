Ту-95 совершили пуски ракет: готовится массированный удар по Украине

Несколько поднятых Ту-95 совершили пуски ракет со стороны Каспийского моря

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сирена воздушной тревоги объявлена на всей Украине.

Фото: Вадим Савицкий

Несколько поднятых в воздух стратегических Ту-95 совершили пуски ракет с акватории Каспийского моря.

Ранее сообщалось, что несколько бортов Ту-95 взлетели с аэродрома города Энгельс и двигаются к пусковым рубежам. По всей вероятности, массированный ракетный удар по Украине будет нанесён утром 7 февраля.

Сообщают, что удары могут быть нанесены по военным объектам в Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

А перед стратегическими бомбардировщиками по территории Украины работали БПЛА. Взрывы были слышны в Харькове и Николаевской области.

Администрация Харькова сообщила о четырёх прилётах ракет "Искандер".