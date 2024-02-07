Ту-95 совершили пуски ракет: готовится массированный удар по Украине

Сирена воздушной тревоги объявлена на всей Украине.
Несколько поднятых в воздух стратегических Ту-95 совершили пуски ракет с акватории Каспийского моря.
Ранее сообщалось, что несколько бортов Ту-95 взлетели с аэродрома города Энгельс и двигаются к пусковым рубежам. По всей вероятности, массированный ракетный удар по Украине будет нанесён утром 7 февраля.
Сообщают, что удары могут быть нанесены по военным объектам в Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.
А перед стратегическими бомбардировщиками по территории Украины работали БПЛА. Взрывы были слышны в Харькове и Николаевской области.
Администрация Харькова сообщила о четырёх прилётах ракет "Искандер".
Фикус Бенджамина будет радовать ростом и густой листвой при соблюдении правил ухода.