Назначение Сырского ударит по боевому духу ВСУ и смутит Запад

Отставка Залужного ударит по боевому духу ВСУ и смутит их западных союзников

Отставка с поста главкома ВСУ Валерия Залужного ударит по боевому духу украинской армии и смутит западных союзников Владимира Зеленского.

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Об этом сообщает Sky News, отмечая, что перестановки в военном руководстве - весьма рискованный шаг президента Украины.

Назначение Александра Сырского ударит по боевому духу военных, поскольку Залужный для многих всушников национальный герой. Помимо этого, эта отставка посеет тревогу у союзников Киева, а в России её могут расценить как признак неустойчивости власти.

Увольнение такой популярной фигуры также может создать вакуум, который будет весьма сложно восполнить, пишет автор британского издания. В кругу Валерия Залужного это уже назвали "катастрофой".