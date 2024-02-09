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Назначение Сырского ударит по боевому духу ВСУ и смутит Запад

Отставка Залужного ударит по боевому духу ВСУ и смутит их западных союзников

Силовые структуры

Отставка с поста главкома ВСУ Валерия Залужного ударит по боевому духу украинской армии и смутит западных союзников Владимира Зеленского.

Отставка Залужного ударит по боевому духу ВСУ и смутит их западных союзников
Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Об этом сообщает Sky News, отмечая, что перестановки в военном руководстве - весьма рискованный шаг президента Украины.

Назначение Александра Сырского ударит по боевому духу военных, поскольку Залужный для многих всушников национальный герой. Помимо этого, эта отставка посеет тревогу у союзников Киева, а в России её могут расценить как признак неустойчивости власти.

Увольнение такой популярной фигуры также может создать вакуум, который будет весьма сложно восполнить, пишет автор британского издания. В кругу Валерия Залужного это уже назвали "катастрофой".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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