Отставка Залужного: авантюра Зеленского или признак отчаяния?

Отставка Залужного показывает, в каком отчаянии находится Зеленский

Увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стало резонансным событием, вызвав бурную реакцию как на Украине, так и за рубежом.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark

Мнения экспертов разделились: некоторые видят в этом шаге Зеленского опасную авантюру, другие — признак отчаяния.

Старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен в своей статье для Responsible Statecraft поддерживает вторую точку зрения. Он считает, что отставка Залужного — следствие растущего отчаяния в Киеве на фоне затянувшегося конфликта и неудачного контрнаступления.

Риски для Зеленского, по мнению Ливена, очевидны.

Новый главнокомандующий, Александр Сырский, хоть и пользовался авторитетом в начале войны, позже был обвинен многими солдатами в ненужных жертвах. Военные недовольны тем, что их сделали козлами отпущения за провал контрнаступления. Зеленский публично упрекал Залужного за его заявление о тупике в конфликте, а затем сам же согласился с его позицией.

Ливен также отмечает, что Залужный был очень популярен как среди военных, так и среди населения. Его отставка может привести к падению боевого духа и росту недовольства в армии. Это событие может негативно сказаться на отношениях с западными партнерами, которые высоко ценили Залужного.

В целом, отставка Залужного выглядит как опрометчивый шаг, который может иметь далеко идущие негативные последствия для Зеленского и Украины.