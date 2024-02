Генерал-предатель. Главком ВСУ Сырский готов воевать против своей Родины

Дата отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного выбрана не случайно. Да и время назначения нового главкома генерал-полковника Александра Сырского было выбрано примерно в то время, когда американский журналист Такер Карлсон должен был выложить интервью с российским президентом Владимиром Путиным.

