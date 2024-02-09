Генерал-предатель. Главком ВСУ Сырский готов воевать против своей Родины

Генерал Сырский. Путь от советского офицера до националиста

Дата отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного выбрана не случайно. Да и время назначения нового главкома генерал-полковника Александра Сырского было выбрано примерно в то время, когда американский журналист Такер Карлсон должен был выложить интервью с российским президентом Владимиром Путиным.

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Сменить повестку

Таким образом Вашингтон приказал Киеву несколько разбавить ажиотаж "путинской повестки".

Но об интервью сказано уже немало, поэтому хочу коснуться назначения Сырского, которого сами военнослужащие украинской армии прозвали "мясником" и "генералом 200". Нетрудно догадаться, что эти прозвища ему даны из-за огромных потерь армии под его командованием. В частности, военные Украины вспоминают, как этот генерал водил их в "мясорубку" в Артёмовске.

Зампред совета безопасности России Дмитрий Медведев уже сказал, что глядя на биографию Сырского, он испытывает чувство "ненависти, презрения и омерзения".

"Омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких", — отметил Медведев.

Кстати, по информации, не в восторге от нового назначения и Запад. Но так или иначе, рокировка произошла. И Сырский уже заявил, что перед армией Украины стоят новые задачи. Свое первое заявление он опубликовал в Telegram-канале.

"Могилизация" украинцев

По его словам, в новых задачах он назвал детальное чёткое планирование действий всех органов управления с учётом вооружения, поступающего из-за рубежа. Также он попытался успокоить боевиков ВСУ, отметив, что их жизни ему "важны".

"Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии. Следовательно, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остаётся как никогда актуальным", — в соцсети пишет новый главком.

Однако, к бабке не ходи, тотальная мобилизация украинцев будет лишь усиливаться. Как итог, новый законопроект поставит граждан Украины в очень жёсткие рамки. Сегодня уже поступила информация, что территориальные центры комплектования — ТЦК будут работать круглые сутки. Такое постановление выложил кабинет министров Украины. Подозреваю, что это связано с "новой метлой", новым главкомом Сырским.

Кстати, о задумке информационно перебить интервью с Путиным. Идея была не очень умная, поскольку такое незначительное событие абсолютно никак не помешало всему миру с нетерпением ожидать слов российского президента. Это можно наблюдать по огромным количествам просмотров на различных онлайн-площадках, а также на оригинальный площадке, которая выложила это интервью.

Советское прошлое Сырское

Но продолжу о Сырском. Я полностью солидарен с заместителем председателя Совета безопасности РФ и считаю генерала Сырского предателем. Почему?

Родился он здесь, в СССР. Закончил советское военное училище, был советский офицером, присягал Советской Армии. Вся доктрина Советской Армии строилась на победах в Великой Отечественной войне, победе над фашизмом, для советских офицеров был враг один — НАТО. А этот генерал теперь воюют за НАТО, воюет против русских, откуда он сам родом. Воюет, собственно говоря, за неонацистов.

Напрашивается простой вопрос, кто такой Сырский, если не предатель? Он предал и общую кровь, и веру, и политическую ориентацию. Предал память своих предков, которые воевали. Причём, лично Сырского даже никто не заставлял предавать Родину. Это результат его собственного выбора, а его выбор и называется предательство.

Теперь о военачальнике Сырском. Смена главнокомандующего неизбежно вызовет разговоры и различные брожения в ВСУ. Это отрицательно скажется на боеспособности всей армии Украины, поскольку увольнение Залужного станет причиной более острой политической борьбы даже на Западе. Поскольку там одни хотят, чтобы был главкомом Залужный, другие не хотят.

Предал предков

И напоследок ещё раз о генерале-предателе. В Интернете сегодня выложено письмо его матери Людмилы своему отцу, погибшему во время Великой Отечественной. А погиб он как герой, спасая своих боевых товарищей от нацистов.

Людмила в письме сообщает, что её отец (дед Сырского) добровольцем ушёл на Ленинградский фронт, и в июне 1941 года пропал без вести. О его гибели семья узнала лишь в 1945-м году, когда к ним пришел человек и рассказал, как погиб боец.

"В 1945 году в мае к маме по твоей просьбе заехал мужчина, и рассказал, как ты погиб. Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны и просил рассказать жене о своей смерти", — писала дочь героя.

И кто теперь теперь его внук, Александр Сырский, главком ВСУ, как не предатель своей истории, своих предков, своей Отчизны?