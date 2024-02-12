Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ: "Я не верю, что мы выиграем"

Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ, переброшенной в Авдеевку: я не верю в победу

Уже сообщалось, что по решению главкома ВСУ Александра Сырского с южного фронта снята и переброшена под Авдеевку 3-я штурмовая бригада армии Украины.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он считается лучшей бригадой ВСУ, пишет Telegram-канал Condottiero.

"Это те самые мамкины "львы", из которых ЧВК "Вагнер" несколько раз делала консервы в Артёмовске. Первый раз в марте и июле 2022 года, второй наши ВДВ в декабре 2023 года, после чего чуть более оставшихся 20 процентов от 3-й ошбр ВСУ отправили на доукомплектование в тыл", — отмечает портал.

Потом их собрали в начале года на Запорожском направлении и вот сейчас перебросили в Авдеевку.

Командир подразделения Кухарчук после последнего разгрома сказал, что он не верит, что Украина выиграет, пишет канал.