Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ: "Я не верю, что мы выиграем"

Уже сообщалось, что по решению главкома ВСУ Александра Сырского с южного фронта снята и переброшена под Авдеевку 3-я штурмовая бригада армии Украины.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International