Уже сообщалось, что по решению главкома ВСУ Александра Сырского с южного фронта снята и переброшена под Авдеевку 3-я штурмовая бригада армии Украины.
Он считается лучшей бригадой ВСУ, пишет Telegram-канал Condottiero.
"Это те самые мамкины "львы", из которых ЧВК "Вагнер" несколько раз делала консервы в Артёмовске. Первый раз в марте и июле 2022 года, второй наши ВДВ в декабре 2023 года, после чего чуть более оставшихся 20 процентов от 3-й ошбр ВСУ отправили на доукомплектование в тыл", — отмечает портал.
Потом их собрали в начале года на Запорожском направлении и вот сейчас перебросили в Авдеевку.
Командир подразделения Кухарчук после последнего разгрома сказал, что он не верит, что Украина выиграет, пишет канал.
"Я не верю, что мы воюем с дегенератами. Мы все наследники Советской Армии. Но российская сегодня больше", — подытожил националист.
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