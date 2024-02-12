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Главный аргумент украинской армии — "пока ещё живая" сила

Эксперт Селиванов: Зеленский и Сырский будут воевать "до последнего украинца"

Силовые структуры

Ситуация на фронте для Киева складывается весьма драматично.

Эксперт Селиванов: Зеленский и Сырский будут воевать "до последнего украинца"
Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Это отмечает журналист и военный аналитик Юрий Селиванов.

По его словам, после отставки Залужного в ВСУ начались "политические игры" — противники нового главнокомандующего Александра Сырского пытаются выставить его "мясником", который будет отправлять собственных солдат на убой.

"На ближайшее время, ближайшие год-два, у них главный козырь, аргумент — живая сила. Реально других аргументов у них нет, особенно после гениального летнего контрнаступа, когда они посеяли на полях всё то, что Запад с таким трудом их оснащал", — цитирует обозревателя "Военное дело".

Аналитик убеждён, что Зеленский в паре с новым главком будут воевать "до последнего украинца". Сырский будет по приказу президента удерживать "любу кучку", поэтому он самый удобный кандидат для киевской власти, который сразу выполняет все обещания Западу.

Всё это для украинской армии и украинского народа будет весьма печально, подытожил Селиванов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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