Ситуация на фронте для Киева складывается весьма драматично.
Это отмечает журналист и военный аналитик Юрий Селиванов.
По его словам, после отставки Залужного в ВСУ начались "политические игры" — противники нового главнокомандующего Александра Сырского пытаются выставить его "мясником", который будет отправлять собственных солдат на убой.
"На ближайшее время, ближайшие год-два, у них главный козырь, аргумент — живая сила. Реально других аргументов у них нет, особенно после гениального летнего контрнаступа, когда они посеяли на полях всё то, что Запад с таким трудом их оснащал", — цитирует обозревателя "Военное дело".
Аналитик убеждён, что Зеленский в паре с новым главком будут воевать "до последнего украинца". Сырский будет по приказу президента удерживать "любу кучку", поэтому он самый удобный кандидат для киевской власти, который сразу выполняет все обещания Западу.
Всё это для украинской армии и украинского народа будет весьма печально, подытожил Селиванов.
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