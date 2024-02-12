Сладков: у Зеленского нет дальнейших планов оборонять города Украины

Военкор Сладков: Киев ставит только на этот зимний сезон, дальше планов нет

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Союз президента Владимира Зеленского и главкома Александра Сырского не имеет смысла ни для Киева, ни для России.

Фото: Telegram-канал Александра Сладкова

Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

"Этот союз трагичен. Для украинского народа. ВСУ проигрывают под Авдеевкой не только потому что у них мало солдат. Огневой мощи не хватает и технического оснащения. Это очень важно в такой войне. Одними телами фронт не закроешь", — отмечает журналист.

Он подчёркивает, что главком ВСУ стал заводить в Авдеевку имеющиеся резервы, которых у Киева и так очень немного.

Значит они пошли ва-банк, уверен Сладков — они ставят только на этот зимний сезон — дальнейших планов оборонять Запорожье, Сумы, Днепропетровск, Чернигов, и даже Киев, у них нет.