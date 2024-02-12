Сладков: у Зеленского нет дальнейших планов оборонять города Украины

Союз президента Владимира Зеленского и главкома Александра Сырского не имеет смысла ни для Киева, ни для России.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
"Этот союз трагичен. Для украинского народа. ВСУ проигрывают под Авдеевкой не только потому что у них мало солдат. Огневой мощи не хватает и технического оснащения. Это очень важно в такой войне. Одними телами фронт не закроешь", — отмечает журналист.
Он подчёркивает, что главком ВСУ стал заводить в Авдеевку имеющиеся резервы, которых у Киева и так очень немного.
Значит они пошли ва-банк, уверен Сладков — они ставят только на этот зимний сезон — дальнейших планов оборонять Запорожье, Сумы, Днепропетровск, Чернигов, и даже Киев, у них нет.
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