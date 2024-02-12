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Русский десант наступает на Часов Яр, боевики теряют опорники и бегут

Десант РФ наступает на Часов Яр, ВСУ теряют опорники один за другим и бегут

Силовые структуры

На фланге Артёмовска Ивановский десант продолжает движение вперёд к посёлку Часов Яр.

Десант РФ наступает на Часов Яр, ВСУ теряют опорники один за другим и бегут
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Бойцы ВДВ один за другим берут опорные пункты ВСУ в лесопосадках вдоль дороги О0506 Артёмовск — Часов-Яр.

При поддержке артиллеристов и боевых машин российской армии, штурмовики Костромского 331-го гвардейского полка захватили очередной опорник националистов. Девять боевиков взяты в плен, сообщают в 98-й дивизии ВДВ.

Также у Поповского леса ВСУ понесли потери и бросили позиции в роще "Колокольчик".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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