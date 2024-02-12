На фланге Артёмовска Ивановский десант продолжает движение вперёд к посёлку Часов Яр.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Бойцы ВДВ один за другим берут опорные пункты ВСУ в лесопосадках вдоль дороги О0506 Артёмовск — Часов-Яр.
При поддержке артиллеристов и боевых машин российской армии, штурмовики Костромского 331-го гвардейского полка захватили очередной опорник националистов. Девять боевиков взяты в плен, сообщают в 98-й дивизии ВДВ.
Также у Поповского леса ВСУ понесли потери и бросили позиции в роще "Колокольчик".
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.