Новый замглавкома ВСУ Сухаревский первым приказал убивать в Донбассе

Новый заместитель главнокомандующего Вооружённых сил Украины Александра Сырского Вадим Сухаревский известен тем, что весной 2014 года отдал приказ начать огонь в Донбассе.
Об этом сообщает украинский филиал Forbes.
По данным издания, всё случилось под Славянском: за день до этого ополченцы взяли под контроль местный отдел милиции. Украинский комбриг Копачинский приказал огонь не открывать, однако Сухаревский нарушил приказ.
Ранее сообщалось, что Валерия Залужного убрал Вашингтон за неповиновение приказам Пентагона.
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