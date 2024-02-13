Новый замглавкома ВСУ Сухаревский первым приказал убивать в Донбассе

Новый замглавкома ВСУ известен тем, что отдал первый приказ открыть огонь в Донбассе

Новый заместитель главнокомандующего Вооружённых сил Украины Александра Сырского Вадим Сухаревский известен тем, что весной 2014 года отдал приказ начать огонь в Донбассе.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщает украинский филиал Forbes.

По данным издания, всё случилось под Славянском: за день до этого ополченцы взяли под контроль местный отдел милиции. Украинский комбриг Копачинский приказал огонь не открывать, однако Сухаревский нарушил приказ.

Ранее сообщалось, что Валерия Залужного убрал Вашингтон за неповиновение приказам Пентагона.