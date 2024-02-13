США поменяли Залужного на Сырского за неповиновение Пентагону

Залужного убрал Вашингтон за неповиновение приказам Пентагона

Украинский президент Владимир Зеленский всё-таки уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark

Казалось бы, на поверхности увольнения — конфликт президента и главкома ВСУ стоит украинский контрнаступ, который при поддержке Запада не принёс Украине ни метра территории. И в этом хотят обвинить армию Украины.

Эхо контрнаступления

Как сообщил полковник бундесвера Вольфганг Рихтер в интервью немецкому телеканалу NTV, конфликт Залужного и Зеленского возник из-за того, что президент хотел продолжать контрнаступать, но Залужный отвёл армию в оборону, исходя из возможностей своих войск.

Зеленский хочет побед, и требовал захвата территорий, но главнокомандующий его уверял, что это несбыточные мечты. Позже в интервью журналу Eсonomist Залужный об этом подробно рассказал, отметив, что конфликт зашёл в тупик.

Кому служит Зеленский

Возникает вопрос, зачем же президент Украины ставит задачу, несоответствующую возможности его армии?

Ответ прост. Зеленский руководствуется строго потребностями США, а не Украины. Стратегия Белого дома основана на затяжной войне. Чем дольше она будет продолжаться, тем больше Россия будет занята спецоперацией, а значит, всё сильнее будут разрушаться её связи с Европой. А быть лидером в Евросоюзе американцам очень выгодно. И в экономическом, и в политическом плане.

Вот и получается, что конфликт был не между президентом и главнокомандующим, а между главкомом и Вашингтоном. Западные аналитики отмечают, что Валерий Залужный не слушал советников Министерства обороны США, применяя свою тактику. Справедливости ради надо сказать, что даже если бы он выполнял тактику военных советников Пентагона, то результат бы никак не изменился. Ошибку стратегий при помощи тактики не исправляют.

Грядут новые потери

Теперь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. От него требуют перемен, новых подходов и новых стратегий.

А что значит новые подходы? Масштабная мобилизация соберёт полумилионную армию? Тогда наступление ВСУ будет иметь гораздо более трагические последствия, нежели летний контрнаступ. Поступающие мобилизованные в армии Украины на порядок, а то и на два, хуже солдат, которые были в украинской армии ещё полгода назад. Нет ни мотивации, ни желания, ни умения.

И хочу отметить самое главное. Пока киевский режим будет "заглядывать в рот" американским хозяевам и применять их стратегию затяжной войны, у Украины может не остаться территорий, которые уже нужно будет защищать.

Тем более, что окончания российской спецоперации очень ждут Варшава, Бухарест и Будапешт. Ведь все они помнят карту мира до Второй Мировой войны…

Досье

Александр Станиславович Сырский — генерал-полковник Вооруженных Сил Украины. С 8 февраля 2024 года является главнокомандующим Вооружёнными силами Украины.

Родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области РСФСР. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище в 1986 году. Проходил службу в различных воинских частях Советской Армии, а затем Вооруженных сил Украины.

С 2014 года принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. В 2015 году назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Оперативного командования "Запад". В 2016 году возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ. В 2017 году назначен командующим войсками Оперативного командования "Север". В 2019 году назначен командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.