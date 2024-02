Хорошая охота российского спецназа на боевиков ВСУ у Артёмовска

Бойцы 58-го батальона спецназа Первого Донецкого армейского корпуса армии России выследили и ликвидировали боевиков Вооружённых сил Украины.

Фото: openverse.org by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.