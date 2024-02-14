Бойцы 58-го батальона спецназа Первого Донецкого армейского корпуса армии России выследили и ликвидировали боевиков Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", отмечая, что националисты были ликвидированы с большого расстояния "с хирургической точностью".
Операторы беспилотных аппаратов 58-го обСпН смогли обнаружить блиндаж бандеровцев и стали вести за ним наблюдение. Вскоре из блиндажа вышли военнослужащие ВСУ, однако боевики не ожидали, что через несколько мгновений сбрасываемый с беспилотника боеприпас достигнет цели.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли практически все позиции вблизи Артёмовска.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.