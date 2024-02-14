Хорошая охота российского спецназа на боевиков ВСУ у Артёмовска

Снайперы дронов российского спецназа охотятся на боевиков ВСУ у Артёмовска

Бойцы 58-го батальона спецназа Первого Донецкого армейского корпуса армии России выследили и ликвидировали боевиков Вооружённых сил Украины.

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Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", отмечая, что националисты были ликвидированы с большого расстояния "с хирургической точностью".

Операторы беспилотных аппаратов 58-го обСпН смогли обнаружить блиндаж бандеровцев и стали вести за ним наблюдение. Вскоре из блиндажа вышли военнослужащие ВСУ, однако боевики не ожидали, что через несколько мгновений сбрасываемый с беспилотника боеприпас достигнет цели.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли практически все позиции вблизи Артёмовска.