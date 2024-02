Штурм Авдеевки: армия России продолжает замыкать котёл на базе ПВО

Российская армия накануне, 13 февраля, в Авдеевке продвинулась в дачном посёлке западнее частного сектора и со стороны Опытного.

