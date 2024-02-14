Российская армия накануне, 13 февраля, в Авдеевке продвинулась в дачном посёлке западнее частного сектора и со стороны Опытного.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", отмечая, что армия РФ продолжает замыкать кольцо вокруг укреплённого района на базе ПВО.
Это подтверждают и украинские пропагандисты.
"Северо-восточнее Опытного российские войска продвинулись в направлении садового товарищества "Виноградники 2" на участке шириной до 1,4 км на глубину до 930 метров. Они идут в обход укрепрайонов "Зенит" и "Чебурашка", — отмечают аналитики.
Ранее сообщалось, что в Авдеевке почти пятая часть города уже под контролем российских войск.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.