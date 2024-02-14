Штурм Авдеевки: армия России продолжает замыкать котёл на базе ПВО

В Авдеевке ВС РФ замыкают котёл вокруг укрепрайона "Зенит" на базе ПВО

Российская армия накануне, 13 февраля, в Авдеевке продвинулась в дачном посёлке западнее частного сектора и со стороны Опытного.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", отмечая, что армия РФ продолжает замыкать кольцо вокруг укреплённого района на базе ПВО.

Это подтверждают и украинские пропагандисты.

"Северо-восточнее Опытного российские войска продвинулись в направлении садового товарищества "Виноградники 2" на участке шириной до 1,4 км на глубину до 930 метров. Они идут в обход укрепрайонов "Зенит" и "Чебурашка", — отмечают аналитики.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке почти пятая часть города уже под контролем российских войск.