Приняв во внимание опыт боевых действий в зоне СВО, Министр Обороны России Сергей Шойгу распорядился, чтобы в "Конструкторском бюро машиностроения" при Научно-производственной корпорации (НПО) в кратчайшие сроки усовершенствовали комплексы «Искандер» и «Кинжал».
"Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в СВО", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
По словам Шойгу, эта задача касается боевых установок "Искандер", "Кинжал", зенитных комплексов и других видов вооружений, предназначенных для перехвата и уничтожения БПЛА.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.