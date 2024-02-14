Шойгу поручил срочно доработать комплексы "Искандер" и "Кинжал" для борьбы с беспилотниками

Глава минобороны поручил оперативно доработать комплексы "Искандер" и "Кинжал" с учетом опыта СВО

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Приняв во внимание опыт боевых действий в зоне СВО, Министр Обороны России Сергей Шойгу распорядился, чтобы в "Конструкторском бюро машиностроения" при Научно-производственной корпорации (НПО) в кратчайшие сроки усовершенствовали комплексы «Искандер» и «Кинжал».

"Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в СВО", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По словам Шойгу, эта задача касается боевых установок "Искандер", "Кинжал", зенитных комплексов и других видов вооружений, предназначенных для перехвата и уничтожения БПЛА.