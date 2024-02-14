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Шойгу поручил срочно доработать комплексы "Искандер" и "Кинжал" для борьбы с беспилотниками

Глава минобороны поручил оперативно доработать комплексы "Искандер" и "Кинжал" с учетом опыта СВО

0:44
Силовые структуры » Военные новости

Приняв во внимание опыт боевых действий в зоне СВО, Министр Обороны России Сергей Шойгу распорядился, чтобы в "Конструкторском бюро машиностроения" при Научно-производственной корпорации (НПО) в кратчайшие сроки усовершенствовали комплексы «Искандер» и «Кинжал».

"Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в СВО", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По словам Шойгу, эта задача касается боевых установок "Искандер", "Кинжал", зенитных комплексов и других видов вооружений, предназначенных для перехвата и уничтожения БПЛА.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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