ВС РФ водрузили флаг России у стелы Авдеевки, у которой "селфился" Зеленский месяц назад

Бойцы российской армии водрузили флаг России недалеко от стелы Авдеевки, у которой делал селфи президент Украины Владимир Зеленский месяц назад.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.