ВС РФ водрузили флаг России у стелы Авдеевки, у которой "селфился" Зеленский месяц назад

Русские бойцы водрузили флаг России вблизи стелы Авдеевки

Бойцы российской армии водрузили флаг России недалеко от стелы Авдеевки, у которой делал селфи президент Украины Владимир Зеленский месяц назад.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Передовые подразделения Вооружённых сил РФ в ходе продвижения в населённом пункте установили российский флаг, отмечая новые успехи в ходе штурма Авдеевки.

Также сообщается о взятии российскими войсками базы ПВО (укрепрайон "Зенит").