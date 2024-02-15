Бойцы российской армии водрузили флаг России недалеко от стелы Авдеевки, у которой делал селфи президент Украины Владимир Зеленский месяц назад.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Передовые подразделения Вооружённых сил РФ в ходе продвижения в населённом пункте установили российский флаг, отмечая новые успехи в ходе штурма Авдеевки.
Также сообщается о взятии российскими войсками базы ПВО (укрепрайон "Зенит").
Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.