В Авдеевке раненых боевиков ВСУ не вывозят из-за потерянных трасс

В Авдеевке большие потери ВСУ, раненых никто не вывозит

В Авдеевке большие потери украинской армии, раненых боевиков никто не эвакуирует из-за отсутствия снабжения.

Фото: rusvesna.su

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в Генштабе Вооружённых сил Украины.

"Переброшенные резервы ВСУ несут большие потери, 3-я штурмовая бригада ведёт оборону в открытом поле, что делает её лёгкой мишенью для артиллерии", — отмечает портал.

Примерное количество "южной" украинской группировки в городе не более 3,5 тысяч человек. "Северной" на коксохимчесои комбинате — почти 4,5 тысячи боевиков.