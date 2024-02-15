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В Авдеевке раненых боевиков ВСУ не вывозят из-за потерянных трасс

В Авдеевке большие потери ВСУ, раненых никто не вывозит

Силовые структуры

В Авдеевке большие потери украинской армии, раненых боевиков никто не эвакуирует из-за отсутствия снабжения.

В Авдеевке большие потери ВСУ, раненых никто не вывозит
Фото: rusvesna.su

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в Генштабе Вооружённых сил Украины.

"Переброшенные резервы ВСУ несут большие потери, 3-я штурмовая бригада ведёт оборону в открытом поле, что делает её лёгкой мишенью для артиллерии", — отмечает портал.

Примерное количество "южной" украинской группировки в городе не более 3,5 тысяч человек. "Северной" на коксохимчесои комбинате — почти 4,5 тысячи боевиков.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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