Сдача Киевом Авдеевки запустила кейс отступления многих подразделений

Сдача Авдеевки запустила кейс отступления многих подразделений ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим в своей ситуативной погоне за политическими целями поставил под угрозу всю украинскую линию обороны.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный", со ссылкой на свой источник из офиса президента Украины.

По словам портала, сдача Киевом Авдеевки запустила кейс отступления многих украинских подразделений, и если российская армия продолжит давление, то случится надлом фронта. А после этого будет запущен принцип домино, когда посыпятся одна за другой военные части. Военнослужащие начнут покидать свои позиции, игнорируя приказы командования, которые заставляют их умирать в окопах.

Это итог того, что политики влезли в "армейский кейс", подытожил украинский канал.