Киевский режим в своей ситуативной погоне за политическими целями поставил под угрозу всю украинскую линию обороны.
Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный", со ссылкой на свой источник из офиса президента Украины.
По словам портала, сдача Киевом Авдеевки запустила кейс отступления многих украинских подразделений, и если российская армия продолжит давление, то случится надлом фронта. А после этого будет запущен принцип домино, когда посыпятся одна за другой военные части. Военнослужащие начнут покидать свои позиции, игнорируя приказы командования, которые заставляют их умирать в окопах.
Это итог того, что политики влезли в "армейский кейс", подытожил украинский канал.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.