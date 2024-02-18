Российская армия зашла в Работино: наступление продолжается

Российская армия зашла в Работино: Запорожский фронт посыпался

Бойцы российской армии сегодня, в воскресенье, 18 февраля зашли в Работино.

Фото: flickr.com by The U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Поступают данные, что серьёзные бои идут в самом посёлке.

Однако утверждается, что зацепиться за окраины населённого пункта российским подразделениям удалось ещё накануне. Однако для развития успеха бойцам надо было дождаться удара российской армии со стороны населённого пункта Вербовое, что и произошло.

Подробности позднее.