Бойцы российской армии сегодня, в воскресенье, 18 февраля зашли в Работино.
Поступают данные, что серьёзные бои идут в самом посёлке.
Однако утверждается, что зацепиться за окраины населённого пункта российским подразделениям удалось ещё накануне. Однако для развития успеха бойцам надо было дождаться удара российской армии со стороны населённого пункта Вербовое, что и произошло.
Подробности позднее.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.