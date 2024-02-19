Российская армия полностью освободила коксохимический комбинат в Авдеевке.
Об этом сообщает Министерство обороны России.
Группировка "Центр" ВС РФ взяла под контроль коксохимический завод, на административных зданиях уже реют российские флаги.
Надо отметить, что ещё в ночь на 18 февраля Воздушно-космические силы России наносили удары авиационными бомбами по территории коксохима, где прятались самые одиозные националисты подразделений ВСУ.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.