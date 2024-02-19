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Начальник РХБЗ Игорь Кириллов опубликовал новые данные по химическому оружию ВСУ

Украина активно применяет химическое оружие

1:16
Силовые структуры

Генерал Игорь Кириллов-начальник войск РХБЗ (радиохимической и биологической защиты) опубликовал свежую статистику фактов применения химического оружия войсками Украины.

Украина активно применяет химическое оружие
Фото: openverse by rahuldlucca is licensed under CC BY 2.0

Впервые химическое оружие (токсин "би-зет") был применён 19 августа 2022 года. 

8 и 16 февраля 2023 года беспилотники ВСУ сбрасывали на солдат ВС РФ ёмкости с синильной кислотой. Синильная кислота - это очень опасное химическое вещество, которое может привести к серьезным последствиям для здоровья. При попадании в организм, даже в небольших количествах, синильная кислота может вызвать отравление, которое может быть смертельным. 

15 июня 2023 года ВСУ с БПЛА распыляли хлорацетофенон. 

28 декабря 2023 года с беспилотников ВСУ сбрасывали ёмкости с газом "CS"

31 января 2024 года было применен токсин, обжигающий дыхательные пути. 

ВСУ устраивают схроны с химическими токсинами и отравляющими веществами, а также применяют их в ходе диверсий и покушений на пророссийских политиков. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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