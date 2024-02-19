Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что ВСУ закрепились на новых рубежах после отступления из Авдеевки

Александр Тарнавский: После отступления из Авдеевки ВСУ закрепились на новых позициях

После того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из Авдеевки, они закрепились на новых рубежах обороны. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

По его словам, новые позиции ВСУ на авдеевском направлении находятся в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское.

Информация о том, что российские войска полностью контролируют Авдеевку в Донецкой народной республике, поступила 17 февраля. Министерство обороны заявило, что лишь некоторым отдельным подразделениям ВСУ удалось покинуть город. Многие боевики киевского режима попали в плен.

Напомним, специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года.