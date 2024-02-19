В Авдеевке сдавшиеся в плен украинские военные были обнаружены с улыбками на лицах, радуясь тому, что им удалось выжить.
Видеозапись, сделанная на территории коксохимического завода, где произошло задержание, быстро распространилась в социальных сетях.
Четверо украинских пленных взяли на себя обязанность перенести лежащего на земле раненого российского военного в безопасное место.
В ролике можно увидеть, как они опускают носилки, чтобы передохнуть, а затем опять подхватывают русского солдата и продолжают путь под бдительным контролем конвоиров.
Новость о полном взятии Авдеевки поступила в субботу, 17 февраля. Во время освобождения Авдеевки многие боевики ВСУ попали в плен.
Чтобы сохранить их работоспособность, хозяйки часто обращаются к лимонной кислоте. Однако, возникают вопросы: как определить дозировку и куда правильно добавить?