Сдавшиеся в плен украинские военные помогли эвакуировать с коксохима в Авдеевке раненого русского бойца

Военнопленные ВСУ помогли эвакуировать раненого бойца ВС РФ в Авдеевке

В Авдеевке сдавшиеся в плен украинские военные были обнаружены с улыбками на лицах, радуясь тому, что им удалось выжить.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

Видеозапись, сделанная на территории коксохимического завода, где произошло задержание, быстро распространилась в социальных сетях.

Четверо украинских пленных взяли на себя обязанность перенести лежащего на земле раненого российского военного в безопасное место.

В ролике можно увидеть, как они опускают носилки, чтобы передохнуть, а затем опять подхватывают русского солдата и продолжают путь под бдительным контролем конвоиров.

Новость о полном взятии Авдеевки поступила в субботу, 17 февраля. Во время освобождения Авдеевки многие боевики ВСУ попали в плен.