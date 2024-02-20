"Замять не получилось". Депутат ДНР рассказал о большой проблеме ВСУ, вскрывшейся в боях за Авдеевку

Боевики ВСУ отказываются выполнять приказы начальства — это стало очевидно в ходе сражения за Авдеевку, сообщил в телеграм-канале бывший председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
Депутат отметил, что неподчинение проявляют в основном элитные украинские подразделения, такие как "Азов".
"Сражение за Авдеевку обнажило в украинской армии проблему, которая не наблюдалась даже в жестоких боях за Артёмовск — невыполнение приказов элитными подразделениями", — написал депутат.
Бидевка напомнил, что "азовцы"* из третьей бригады ВСУ отказалась отправляться в "мясорубку". Остальные подразделения начали бежать из Авдеевки задолго до приказа на отход главкома Сырского.
Депутат отметил, что киевские власти не смогли "замять эту историю", поэтому она сейчас горячо обсуждается на украинских ресурсах. В конечном счете это приведет к кризису централизованного управления ВСУ, считает Бидевка.
Ранее российские бойцы обнаружили в Авдеевке пыточные камеры и тюрьмы, устроенные ВСУ.
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