"Замять не получилось". Депутат ДНР рассказал о большой проблеме ВСУ, вскрывшейся в боях за Авдеевку

Боевики ВСУ отказываются выполнять приказы начальства — это стало очевидно в ходе сражения за Авдеевку, сообщил в телеграм-канале бывший председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International