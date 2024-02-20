Глава ДНР Пушилин назвал сроки начала восстановления Авдеевки

Пушилин рассказал, когда Россия начнет восстанавливать Авдеевку

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Из-за длительных ожесточенных боев Авдеевка сейчас напоминает город-призрак. Восстановительные работы начнутся после зачистки и разминирования, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

К настоящему времени российские войска полностью зачистили населенный пункт от ВСУ. Об этом сообщил глава парламента ДНР Артём Жога. Есть вероятность, что в городе могут оставаться боевики украинской армии, но навряд ли они в состоянии оказывать сопротивление.

Бои за Авдеевку, мощнейший укрепрайон ВСУ, велись с начала спецоперации. Российские войска взяли населенный пункт под контроль 17 февраля. Украинская армия была вынуждена бежать из города, чтобы избежать окружения.