Глава ДНР Пушилин назвал сроки начала восстановления Авдеевки

Из-за длительных ожесточенных боев Авдеевка сейчас напоминает город-призрак. Восстановительные работы начнутся после зачистки и разминирования, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
К настоящему времени российские войска полностью зачистили населенный пункт от ВСУ. Об этом сообщил глава парламента ДНР Артём Жога. Есть вероятность, что в городе могут оставаться боевики украинской армии, но навряд ли они в состоянии оказывать сопротивление.
Бои за Авдеевку, мощнейший укрепрайон ВСУ, велись с начала спецоперации. Российские войска взяли населенный пункт под контроль 17 февраля. Украинская армия была вынуждена бежать из города, чтобы избежать окружения.
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