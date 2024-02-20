Глава ДНР Пушилин назвал сроки начала восстановления Авдеевки

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Силовые структуры » Военные новости

Из-за длительных ожесточенных боев Авдеевка сейчас напоминает город-призрак. Восстановительные работы начнутся после зачистки и разминирования, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

К настоящему времени российские войска полностью зачистили населенный пункт от ВСУ. Об этом сообщил глава парламента ДНР Артём Жога. Есть вероятность, что в городе могут оставаться боевики украинской армии, но навряд ли они в состоянии оказывать сопротивление.

Бои за Авдеевку, мощнейший укрепрайон ВСУ, велись с начала спецоперации. Российские войска взяли населенный пункт под контроль 17 февраля. Украинская армия была вынуждена бежать из города, чтобы избежать окружения.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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