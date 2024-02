Командир батальона "Спарта" Жога заявил, что в Авдеевке не осталось украинских военных

Российским войскам удалось в кратчайшие сроки зачистить Авдеевку от остатков ВСУ. Об этом заявил глава парламента Донецкой народной республики Артём Жога.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0