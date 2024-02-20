Командир батальона "Спарта" Жога заявил, что в Авдеевке не осталось украинских военных

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Российские военные полностью зачистили Авдеевку от ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Российским войскам удалось в кратчайшие сроки зачистить Авдеевку от остатков ВСУ. Об этом заявил глава парламента Донецкой народной республики Артём Жога.

Российские военные полностью зачистили Авдеевку от ВСУ
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Как пишет "ТАСС", Жога рассказал, что сегодня провёл разговор с бойцами из батальона "Спарта", и ему подтвердили, что в Авдеевке "всё хорошо". Что касается дальнейших планов, сейчас российские военные готовятся к новому наступлению.

При этом российские военные из неназванного агентством подразделения сообщили, что местами в освобождённом городе ещё могут присутствовать солдаты ВСУ. Однако они находятся в таком состоянии, что не в силах оказывать сопротивление.

Авдеевка являлась одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ с начала конфликта на Донбассе в 2014 году. После объявления спецоперации на Украине, бои за город велись с февраля 2022 по 17 февраля текущего года. В результате украинское военное руководство приняло решение покинуть Авдеевку.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что приёмный сын министра обороны Украины Александра Сырского Иван поздравил Россию с освобождением Авдеевки. Также мужчина хочет получить российское гражданство. Подробнее об этой истории читайте в материале "Правды.ру".

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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