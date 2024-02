МВД РФ изменило меру пресечения главе департамента компании по борьбе с киберпреступлениями FACCT

МВД РФ изменило меру пресечения главе департамента компании по борьбе с киберпреступлениями F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никите Кислицину на не связанную с лишением свободы.

