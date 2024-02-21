МВД РФ изменило меру пресечения главе департамента компании по борьбе с киберпреступлениями FACCT

МВД РФ освободило бывшего хакера и главреда одноименного журнала Никиту Кислицина

МВД РФ изменило меру пресечения главе департамента компании по борьбе с киберпреступлениями F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никите Кислицину на не связанную с лишением свободы.

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Кислицин был задержан в 2023 году в Казахстане по запросу властей США. ФБР обвинило его в получении доступа к персональным данным пользователей социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring, в результате чего были похищены данные и пароли 117 миллионов человек.

МВД России также возбудило дело в отношении хакера (ранее Кислицын был главным редактором одноименного журнала) и объявило его в международный розыск. Казахстан, выбирая между тем, выдать Кислицина США или РФ, отдал предпочтение Москве.

В декабре 2023 года глава департамента F.A.C.C.T. был экстрадирован в Россию. Сейчас он уже на свободе.

Напомним, что Кислицин участвовал в подготовке Конвенции международной информационной безопасности, внесенной Россией на рассмотрение ООН.