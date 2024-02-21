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Глава украинского МИДа заявил, что ВСУ потеряли Авдеевку из-за недостаточных поставок артиллерийских боеприпасов западными странами

Дмитрий Кулеба: ВСУ потеряли Авдеевку из-за нехватки западного оружия

1:03
Силовые структуры » Военные новости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил западных партнеров в связи с потерей Авдеевки, заявив, что эта ситуация могла бы быть предотвращена при наличии необходимого вооружения.

Дмитрий Кулеба: ВСУ потеряли Авдеевку из-за нехватки западного оружия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

В ходе интервью для телеканала CNN он отметил, что недостаточное поставка артиллерийских снарядов стала одной из основных причин потери стратегически важного объекта.

"И я уважаю внутреннюю политику и не буду вмешиваться в нее, но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте", — подчеркнул министр.

Напомним, о полном освобождении Авдеевки было объявлено 17 февраля министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Президент России Владимир Путин внимательно выслушал первые отчеты об успехах Вооруженных сил РФ на авдеевском направлении

В свою очередь в Министерстве обороны РФ подчеркнули, что информация о продвижении российских войск не обнародовалась до полного разгрома противника и полного взятия города под контроль.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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