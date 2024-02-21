Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил западных партнеров в связи с потерей Авдеевки, заявив, что эта ситуация могла бы быть предотвращена при наличии необходимого вооружения.
В ходе интервью для телеканала CNN он отметил, что недостаточное поставка артиллерийских снарядов стала одной из основных причин потери стратегически важного объекта.
"И я уважаю внутреннюю политику и не буду вмешиваться в нее, но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте", — подчеркнул министр.
Напомним, о полном освобождении Авдеевки было объявлено 17 февраля министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Президент России Владимир Путин внимательно выслушал первые отчеты об успехах Вооруженных сил РФ на авдеевском направлении
В свою очередь в Министерстве обороны РФ подчеркнули, что информация о продвижении российских войск не обнародовалась до полного разгрома противника и полного взятия города под контроль.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.