Подоляка рассказал, как Владимир Сальдо скинул ему новость о своей "ликвидации"

Украинские информационные ресурсы распространяют новость "о ликвидации" главы Херсонской области Владимира Сальдо.
Об этом сообщил военный обозреватель Юрий Подоляка.
"Не знаю, что они имеют в виду, но мне лично эту ссылку сбросил … губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Заодно поздравил меня с "днюхой". Посмеялись с убогих…" — пишет в Telegram-канале военный блогер.
Источники в руководстве Херсонской области уже подтвердили, что на Украине зачем-то разгоняют фейк и вброс о якобы покушении на губернатора Сальдо.
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