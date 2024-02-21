Подоляка рассказал, как Владимир Сальдо скинул ему новость о своей "ликвидации"

Юрий Подоляка: "Владимир Сальдо скинул мне ссылку о своей "ликвидации"

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские информационные ресурсы распространяют новость "о ликвидации" главы Херсонской области Владимира Сальдо.

Фото: Кубанские новости

Об этом сообщил военный обозреватель Юрий Подоляка.

"Не знаю, что они имеют в виду, но мне лично эту ссылку сбросил … губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Заодно поздравил меня с "днюхой". Посмеялись с убогих…" — пишет в Telegram-канале военный блогер.

Источники в руководстве Херсонской области уже подтвердили, что на Украине зачем-то разгоняют фейк и вброс о якобы покушении на губернатора Сальдо.