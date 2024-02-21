В МО РФ отметили, что действия Назарова позволили оперативно скорректировать артиллерию, тем самым остановить контрнаступление украинских войск

Связист ВС РФ Назаров под огнём ВСУ установил дополнительные ретрансляторы

Начальник связи мотострелкового батальона Радмир Назаров, во время артиллерийского обстрела противника, применил нестандартный подход, установив дополнительные SFR ретрансляторы на деревьях.

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Представители Министерства обороны Российской Федерации сообщили, что младший лейтенант Назаров выполнял задачу по обеспечению связи между подразделениями Вооруженных сил РФ.

"С целью увеличения дальности и обеспечения устойчивой связи младший лейтенант Назаров лично выдвинулся на передовые позиции, где, несмотря на артиллерийский обстрел, используя грамотную маскировку установил на деревьях дополнительные SFR ретрансляторы", — сообщили в Минобороны РФ.

Благодаря действиям младшего лейтенанта Назарова наступление противника было остановлено, а живая сила ВСУ уничтожена.