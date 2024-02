В МО РФ отметили, что действия Назарова позволили оперативно скорректировать артиллерию, тем самым остановить контрнаступление украинских войск

Начальник связи мотострелкового батальона Радмир Назаров, во время артиллерийского обстрела противника, применил нестандартный подход, установив дополнительные SFR ретрансляторы на деревьях.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0