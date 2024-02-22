В ночь на 22 февраля ВСУ попытались совершить теракты в регионах РФ, запустив ракету и беспилотник

Российские военные сбили украинскую ракету С-200 над Ростовской областью

ВСУ безуспешно попытались атаковать минувшей ночью два российских региона — Ростовскую и Брянскую области. Подробности произошедшего опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Пресс-служба Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Украинские военные запустили в сторону Ростовской области ракету С-200. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, боезапас был переделан для уничтожения целей на земле. Благодаря грамотной работе ВС РФ, попытка атаки была пресечена.

Случившееся прокомментировал губернатор региона Василий Голубев. Он уточнил, что ракета была запущена ночью, но наша ПВО успешно отработала на ней. Пострадавших и разрушений на территории области не зафиксировано.

Кроме того, ВСУ также запустили беспилотник в Брянскую область. Его успешно нейтрализовала российская противовоздушная оборона.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали, что в ходе освобождения Авдеевки были найдены доказательства участия в боевых действия на стороне ВСУ наёмников из Америки и Канады, а также стран Евросоюза. Подробнее об этом "Правда.ру" сообщала в своём материале.