Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Helldivers 2 не хватает серверов из-за большого числа игроков
Автоэксперт Демчук: в России появятся новые конкуренты в сегменте бюджетных авто
Экс-премьер Британии Трасс: Запад обречён из-за активизации левых в мире
Терапевт Якушкина заявила, что молоко является самым сильным аллергеном
ВСУ расстреляли своих отступающих солдат на Сватовско-Кременском направлении
Bloomberg: юристы одобрили конфискацию российских активов Западом
Стики и тинты, которые заменят помаду, румяны и тени
Молекулярные биологи разработали методику копирования и вставки генов в ДНК
Стелла Ассанж: "Англия - цепной пёс США"
В ночь на 22 февраля ВСУ попытались совершить теракты в регионах РФ, запустив ракету и беспилотник

Российские военные сбили украинскую ракету С-200 над Ростовской областью

Силовые структуры » Военные новости

ВСУ безуспешно попытались атаковать минувшей ночью два российских региона — Ростовскую и Брянскую области. Подробности произошедшего опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные сбили украинскую ракету С-200 над Ростовской областью
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Пресс-служба Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Украинские военные запустили в сторону Ростовской области ракету С-200. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, боезапас был переделан для уничтожения целей на земле. Благодаря грамотной работе ВС РФ, попытка атаки была пресечена.

Случившееся прокомментировал губернатор региона Василий Голубев. Он уточнил, что ракета была запущена ночью, но наша ПВО успешно отработала на ней. Пострадавших и разрушений на территории области не зафиксировано.

Кроме того, ВСУ также запустили беспилотник в Брянскую область. Его успешно нейтрализовала российская противовоздушная оборона.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали, что в ходе освобождения Авдеевки были найдены доказательства участия в боевых действия на стороне ВСУ наёмников из Америки и Канады, а также стран Евросоюза. Подробнее об этом "Правда.ру" сообщала в своём материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Володин: объявили санкции, а рыбку русскую едят!
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
После Авдеевки ВС РФ штурмуют Ласточкино, российская армия освободила Победу Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Эксперт-диетолог назвал самый полезный суп. Он насыщает белком и при этом не ведёт к ожирению
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Последние материалы
ВСУ расстреляли своих отступающих солдат на Сватовско-Кременском направлении
Bloomberg: юристы одобрили конфискацию российских активов Западом
Стики и тинты, которые заменят помаду, румяны и тени
После Авдеевки ВС РФ штурмуют Ласточкино, российская армия освободила Победу
Молекулярные биологи разработали методику копирования и вставки генов в ДНК
Стелла Ассанж: "Англия - цепной пёс США"
Как можно разнообразить привычный омлет с сыром на завтрак
Сорта барбариса имеют свои особенности и преимущества. Выберите свой!
Водителям не стоит этого делать: три ошибки за рулем, приводящие к серьезным поломкам машины
Полуторагодовалый ребенок в Петербурге получил ожоги от кипятка в раковине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников