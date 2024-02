В ночь на 22 февраля ВСУ попытались совершить теракты в регионах РФ, запустив ракету и беспилотник

ВСУ безуспешно попытались атаковать минувшей ночью два российских региона — Ростовскую и Брянскую области. Подробности произошедшего опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Пресс-служба Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0