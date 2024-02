Американский журналист Ланкастер заявил, что факты ударов украинских военных по мирному населению не вызывают сомнений

Американский журналист Патрик Ланкастер заявил, что украинские военные используют оружие из США для ударов по мирному населению. Слова Ланкастера прозвучали в эфире ютуб-канала Judging Freedom.

Фото: dvidshub.net by Dean Johnson is licensed under U.S. federal government