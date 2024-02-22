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Американский журналист Ланкастер заявил, что факты ударов украинских военных по мирному населению не вызывают сомнений

Журналист из США: ВСУ бьют американским оружием по мирным людям

Силовые структуры » Военные новости

Американский журналист Патрик Ланкастер заявил, что украинские военные используют оружие из США для ударов по мирному населению. Слова Ланкастера прозвучали в эфире ютуб-канала Judging Freedom.

Журналист из США: ВСУ бьют американским оружием по мирным людям
Фото: dvidshub.net by Dean Johnson is licensed under U.S. federal government

Как утверждает Ланкастер, Киев не предпринимал никаких попыток для защиты мирных граждан от обстрелов и, более того, ВСУ атаковали гражданских. Журналист сказал, что у него в этом нет никаких сомнений.

Ланкастер, сам в прошлом военнослужащий США, добавил, что недавний обстрел Донецка был осуществлён с использованием американских ракет HIMARS. При этом прилёт был по гражданскому объекту — библиотеке, где находились только читающие люди, и не было никаких военных.

— Ничего военного, — резюмировал журналист, говоря об обстрелянной донецкой библиотеке.

Напомним, об обстреле Донецкой республиканской библиотеке имени Крупской сообщалось накануне. В результате атаки один человек погиб, несколько получили ранения.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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