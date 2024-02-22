Американский журналист Патрик Ланкастер заявил, что украинские военные используют оружие из США для ударов по мирному населению. Слова Ланкастера прозвучали в эфире ютуб-канала Judging Freedom.
Как утверждает Ланкастер, Киев не предпринимал никаких попыток для защиты мирных граждан от обстрелов и, более того, ВСУ атаковали гражданских. Журналист сказал, что у него в этом нет никаких сомнений.
Ланкастер, сам в прошлом военнослужащий США, добавил, что недавний обстрел Донецка был осуществлён с использованием американских ракет HIMARS. При этом прилёт был по гражданскому объекту — библиотеке, где находились только читающие люди, и не было никаких военных.
— Ничего военного, — резюмировал журналист, говоря об обстрелянной донецкой библиотеке.
Напомним, об обстреле Донецкой республиканской библиотеке имени Крупской сообщалось накануне. В результате атаки один человек погиб, несколько получили ранения.
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