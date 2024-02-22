Русские войска одержали победу в боях за Победу

22 февраля в ходе наступления на Донецком направлении российские войска овладели посёлком Победа в ДНР. Посёлок находится к западу от Авдеевки, освобождённой 17 февраля. На момент переписи населения 2001 года в посёлке проживали 565 человек. Численность населения на сегодняшний момент неизвестна. Расположенный на левом берегу реки Ольховчик, притоке реки Миус, посёлок занимает выгодное стратегическое положение.
Овладение населённым пунктом позволило улучшить стратегическое положение ВС РФ по переднему краю. Противник деморализован и продолжает отступление.
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