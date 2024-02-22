Русские войска одержали победу в боях за Победу

Российские войска освободили посёлок Победа в ДНР

22 февраля в ходе наступления на Донецком направлении российские войска овладели посёлком Победа в ДНР. Посёлок находится к западу от Авдеевки, освобождённой 17 февраля. На момент переписи населения 2001 года в посёлке проживали 565 человек. Численность населения на сегодняшний момент неизвестна. Расположенный на левом берегу реки Ольховчик, притоке реки Миус, посёлок занимает выгодное стратегическое положение.

Фото: Вадим Савицкий

Овладение населённым пунктом позволило улучшить стратегическое положение ВС РФ по переднему краю. Противник деморализован и продолжает отступление.