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Украина получила десятки бронетранспортеров М113, еще несколько сотен прибудут в ближайшее время

Министр обороны Украины Рустем Умеров: ВСУ получили десятки БТР M113

Силовые структуры » Военные новости

Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что десятки бронетранспортеров M113 были доставлены на Украину, и ожидается прибытие еще нескольких сотен в ближайшее время.

Министр обороны Украины Рустем Умеров: ВСУ получили десятки БТР M113
Фото: Вадим Савицкий

Новые бронетранспортеры M113 оборудованы специально для эвакуации раненых. Умеров не уточнил, из какой страны поступили бронетранспортеры, но отметил, что они уже направлены в Вооруженные силы Украины.

Напомним, что начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало важным событием не только для России, но и для всего мира. Президент России Владимир Путин ответил на просьбу главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина и Луганской народной республики Леонида Пасечникова о помощи в защите населения республик от украинского режима.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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