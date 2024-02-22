Украина получила десятки бронетранспортеров М113, еще несколько сотен прибудут в ближайшее время

Министр обороны Украины Рустем Умеров: ВСУ получили десятки БТР M113

Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что десятки бронетранспортеров M113 были доставлены на Украину, и ожидается прибытие еще нескольких сотен в ближайшее время.

Фото: Вадим Савицкий

Новые бронетранспортеры M113 оборудованы специально для эвакуации раненых. Умеров не уточнил, из какой страны поступили бронетранспортеры, но отметил, что они уже направлены в Вооруженные силы Украины.

Напомним, что начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало важным событием не только для России, но и для всего мира. Президент России Владимир Путин ответил на просьбу главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина и Луганской народной республики Леонида Пасечникова о помощи в защите населения республик от украинского режима.