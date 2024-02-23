Украинская разведка и Минобороны не в состоянии выяснить, где российская армия начнет новое масштабное наступление

Британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение в своем видеоблоге на YouTube о том, что украинские разведывательные службы и военное ведомство столкнулись с проблемой определения возможного места, где Россия может ударить в следующий раз.
По мнению аналитика, в украинском конфликте отсутствует эффект внезапности из-за того, что применение дронов позволяет в реальном времени контролировать обстановку на поле боя.
Однако события, развернувшиеся в ходе битвы за Авдеевку, опровергли данное утверждение. Меркурис отметил, что российские войска начали атаку в этом районе осенью, когда Украина была не готова к такому ходу событий.
О полном освобождении Авдеевки сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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