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Британский эксперт Меркурис: ВСУ не знают, откуда Россия нанесет новый удар

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Силовые структуры » Военные новости

Британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение в своем видеоблоге на YouTube о том, что украинские разведывательные службы и военное ведомство столкнулись с проблемой определения возможного места, где Россия может ударить в следующий раз.

Британский эксперт Меркурис: ВСУ не знают, откуда Россия нанесет новый удар
Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.

По мнению аналитика, в украинском конфликте отсутствует эффект внезапности из-за того, что применение дронов позволяет в реальном времени контролировать обстановку на поле боя.

Однако события, развернувшиеся в ходе битвы за Авдеевку, опровергли данное утверждение. Меркурис отметил, что российские войска начали атаку в этом районе осенью, когда Украина была не готова к такому ходу событий.

О полном освобождении Авдеевки сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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