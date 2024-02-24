Западу не удалось изолировать РФ, запасы нефти и газа обеспечили ей устойчивость

New York Times: за два года войны США не удалось изолировать Россию

США не смогли изолировать Россию, поскольку нефтегазовые запасы обеспечили ей финансовую и политическую устойчивость.

Фото: "Andy Harris" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом пишет New York Times.

Цель санкций Белого дома заключалась в том, чтобы страны и компании разорвали связи с РФ. Но спустя два года после начала СВО Россия оказалась "не в такой изоляции, как надеялись США".

Огромные запасы нефти и газа, обеспечили Москве устойчивость, которая грозит пережить противодействие Запада, отмечает газета, подчёркивая, что в ряде регионах Африки, Азии и Южной Америки влияние России сильно как никогда.