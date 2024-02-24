США не смогли изолировать Россию, поскольку нефтегазовые запасы обеспечили ей финансовую и политическую устойчивость.
Об этом пишет New York Times.
Цель санкций Белого дома заключалась в том, чтобы страны и компании разорвали связи с РФ. Но спустя два года после начала СВО Россия оказалась "не в такой изоляции, как надеялись США".
Огромные запасы нефти и газа, обеспечили Москве устойчивость, которая грозит пережить противодействие Запада, отмечает газета, подчёркивая, что в ряде регионах Африки, Азии и Южной Америки влияние России сильно как никогда.
"Россия ни в коем случае не загнана в рамки. Она не ограничена ни экономически, ни дипломатически, и она доносит своё послание о войне", — подытожил историк холодной войны из Католического университета США Майкл Киммейдж.
Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.