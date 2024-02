Вместо "миллиона мобилизованных" на Украине нашли только 8 тысяч человек

Поиски президентом Украины Владимиром Зеленским "миллиона мобилизованных" завершились цифрой в 8 тысяч человек.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International