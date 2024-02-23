Вместо "миллиона мобилизованных" на Украине нашли только 8 тысяч человек

Поиски президентом Украины Владимиром Зеленским "миллиона мобилизованных" завершились цифрой в 8 тысяч человек.
Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.
Приблизительно ещё 2 тысячи человек собираются отправить в места боевых действий из числа "выздоравливающих". Всего получается 10 тысяч "уклонистов", пишет портал.
На фоне падения Авдеевки в украинском обществе усилилось недовольство мобилизацией. Планы не выполняются по всей стране. Из-за этого уже набранные подразделения ВСУ не могут пройти слаживание, ротации нет, в бой бросают плохо подготовленные части.
При этом новый законопроект лишь усилит конфликт между народом и киевским режимом, однако не гарантирует мобилизацию.
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