Вместо "миллиона мобилизованных" на Украине нашли только 8 тысяч человек

Поиски Зеленским "миллиона мобилизованных" ВСУ закончились цифрой в 8 тысяч

Поиски президентом Украины Владимиром Зеленским "миллиона мобилизованных" завершились цифрой в 8 тысяч человек.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.

Приблизительно ещё 2 тысячи человек собираются отправить в места боевых действий из числа "выздоравливающих". Всего получается 10 тысяч "уклонистов", пишет портал.

На фоне падения Авдеевки в украинском обществе усилилось недовольство мобилизацией. Планы не выполняются по всей стране. Из-за этого уже набранные подразделения ВСУ не могут пройти слаживание, ротации нет, в бой бросают плохо подготовленные части.

При этом новый законопроект лишь усилит конфликт между народом и киевским режимом, однако не гарантирует мобилизацию.