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Военный проинформировал о тактике ВСУ после отступления из Авдеевки

Военный Дандыкин: ВСУ пытаются выстроить оборону после бегства из Авдеевки

Силовые структуры » Военные новости

Капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в интервью для издания "Лента.ру" рассказал, что ВСУ в настоящее время пытаются реализовать оборону в зоне проведения СВО.

Военный Дандыкин: ВСУ пытаются выстроить оборону после бегства из Авдеевки
Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Сейчас идут бои. Противник очухался от потерь. Он пытается реализовать оборону. Наши продвигаются вперёд", — сказал эксперт.

Он добавил, что после отступления из Авдеевки укронацисты утратили возможность наносить удары из орудий малой дальности по Донецку. Ведь при освобождении населённого пункта ВС РФ отбросили ВСУ на десять километров. Но пока враг продолжает стрелять, но уже может применять только HIMARS или дальнобойные орудия.

Многие на Украине открыто говорят, что перестали верить в возможную победу. И если для кого-то это было очевидно сначала, то до многих дошло только сейчас, когда российские военные стали добиваться серьёзных успехов на фронте, а укронацисты перешли к обороне.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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