Военный проинформировал о тактике ВСУ после отступления из Авдеевки

Капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в интервью для издания "Лента.ру" рассказал, что ВСУ в настоящее время пытаются реализовать оборону в зоне проведения СВО.

Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic