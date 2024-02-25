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НАТО готовит сценарий нападения на Россию: Калининград и Приднестровье

Asia Times: НАТО готовит сценарий нападения на российский Калининград

Силовые структуры

Военные аналитики КНР заявили, что альянс НАТО может напасть на Калининград.

Asia Times: НАТО готовит сценарий нападения на российский Калининград
Фото: web-beta.archive.org by US Army is licensed under public domain

Запад считает данный район "ахиллесовой пятой" РФ, и в случае обострения ситуации, именно сюда нанесут удар.

Об этом сообщает Asia Times.

Также военный блок может атаковать Приднестровье, где стоит гарнизон ВС РФ, но нет сухопутного моста для "подмоги".

"Дилемма НАТО заключается в том, что не все члены НАТО согласятся выполнять 5-ю статью Договора о начале войны с Россией. Все они знают, что уже ступили на очень тонкий лед, и им не хватает общественной поддержки для того, чтобы начать войну за Украину", — пишет обозреватель Стивен Брайен.

Альянс в этой целью активно разгоняет фейки о "русской угрозе". Также НАТО проводит постоянные учения в приграничных к России странах.

Однако блок не располагает средствами для масштабного наступления по суше. При нападении на РФ он будет действовать авиацией и дальнобойным оружием.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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