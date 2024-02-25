Глава МВД Германии Фэзер заявила о сотрудничестве с Испанией по делу лётчика Кузьминова

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фэзер в беседе с журналистами Bild* заявила, что Берлин и Мадрид сотрудничают по делу об убийстве лётчика-перебежчика Максима Кузьминова.
"Расследование об убийстве перебежчика из РФ идёт полным ходом", — отметила Фэзер.
Она также сообщила о якобы "акте государственного терроризма", но никаких доказательств и сам источник информации министр не привела.
Максим Кузьминов летом прошлого года угнал российский военный вертолёт Ми-8 с аэродрома в Курске и приземлился на нём в Харьковской области. На пресс-конференции в Киеве предатель объяснил свой поступок плохим отношением к СВО. Позднее перебежчик уехал в Испанию, где, предположительно, его застрелили в середине февраля. При нём нашли фальшивые документы на имя Игоря Шевченко. Поддельными документами предателя снабдили сами испанские власти.
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