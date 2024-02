Глава МВД Германии Фэзер заявила о сотрудничестве с Испанией по делу лётчика Кузьминова

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фэзер в беседе с журналистами Bild* заявила, что Берлин и Мадрид сотрудничают по делу об убийстве лётчика-перебежчика Максима Кузьминова.

