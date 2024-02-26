Для борьбы против РФ под патронатом западных спецслужб на Украине создали Пятое управление, сформированное из идеологических антироссийских офицеров, родившихся после распада Союза.
Об этом сообщает The New York Times.
Именно Пятое управление организовало взрыв в лифте донецкого дома героя Русской весны "Моторолы" — Арсена Павлова. Диверсанты после теракта даже выпустили нашивки со словом "Лифт".
Украинцами был убит и второй герой Русской весны — Михаил Толстых "Гиви".
"Команда агентов установила беспилотную ручную ракетную установку в здании прямо напротив офиса Толстых. Используя дистанционный пусковой механизм, они выстрелили из гранатомета, как только Гиви вошел в свой офис", — цитирует газета экс-главу военной разведки Украины Валерия Кондратюка.
Издание отмечает, что сотрудничество террористических структур Украины с ЦРУ при Дональде Трампе только расширялось.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.