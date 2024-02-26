США раскрыли, как были убиты герои Русской весны — Гиви и Моторола

Гиви и Моторола были убиты под патронатом американской разведки

Для борьбы против РФ под патронатом западных спецслужб на Украине создали Пятое управление, сформированное из идеологических антироссийских офицеров, родившихся после распада Союза.

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Об этом сообщает The New York Times.

Именно Пятое управление организовало взрыв в лифте донецкого дома героя Русской весны "Моторолы" — Арсена Павлова. Диверсанты после теракта даже выпустили нашивки со словом "Лифт".

Украинцами был убит и второй герой Русской весны — Михаил Толстых "Гиви".

"Команда агентов установила беспилотную ручную ракетную установку в здании прямо напротив офиса Толстых. Используя дистанционный пусковой механизм, они выстрелили из гранатомета, как только Гиви вошел в свой офис", — цитирует газета экс-главу военной разведки Украины Валерия Кондратюка.

Издание отмечает, что сотрудничество террористических структур Украины с ЦРУ при Дональде Трампе только расширялось.