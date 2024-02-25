Цифра Зеленского о потерях ВСУ резко отличается от официальных данных США

Озвученная сегодня, 25 февраля на пресс-конференции цифра президента Владимира Зеленского о потерях ВСУ резко отличается от оценок американских официальных лиц США.
Об этом сообщает New York Times.
По данным издания, чиновники США летом 2023 года сообщали, что около 70 тысяч солдат ВСУ были убиты и до 120 тысяч ранены. Очевидно, что на данный момент эти цифры ещё выше. А глава Незалежной назвал своё число — 31 тысяча погибших.
"Пытаясь продемонстрировать оптимизм, украинские власти сегодня провели ряд публичных выступлений", — отмечает автор статьи.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.