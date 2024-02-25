Цифра Зеленского о потерях ВСУ резко отличается от официальных данных США

New York Times: озвученная цифра Зеленского о потерях ВСУ резко отличается от оценок США

Озвученная сегодня, 25 февраля на пресс-конференции цифра президента Владимира Зеленского о потерях ВСУ резко отличается от оценок американских официальных лиц США.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщает New York Times.

По данным издания, чиновники США летом 2023 года сообщали, что около 70 тысяч солдат ВСУ были убиты и до 120 тысяч ранены. Очевидно, что на данный момент эти цифры ещё выше. А глава Незалежной назвал своё число — 31 тысяча погибших.