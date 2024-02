Цифра Зеленского о потерях ВСУ резко отличается от официальных данных США

Озвученная сегодня, 25 февраля на пресс-конференции цифра президента Владимира Зеленского о потерях ВСУ резко отличается от оценок американских официальных лиц США.

