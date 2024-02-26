Новая российская система "Ступор" поможет защититься от дронов

Систему защиты от беспилотников изобрели в России

В России изобрели комплексную систему защиты от дронов "Ступор". Программисты работали над ее созданием, основываясь на требования Минобороны страны, сообщают РИА Новости со ссылкой на специалиста компании-разработчика Владислава Кустарева.

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Такая система может распознать и оперативно уничтожить беспилотники несколькими способами.

"Программисты создали единую систему "Ступор" на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения (радиолокационной станции, радиочастотного сканера, оптической станции распознавания дронов) и средств противодействия", — рассказал Кустарев.

Он уточнил, что искусственный интеллект позволяет системе выявлять и подавлять дроны без помощи оператора.