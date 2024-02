Новая российская система "Ступор" поможет защититься от дронов

В России изобрели комплексную систему защиты от дронов "Ступор". Программисты работали над ее созданием, основываясь на требования Минобороны страны, сообщают РИА Новости со ссылкой на специалиста компании-разработчика Владислава Кустарева.

Фото: wikimapia by Supercamaero is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International