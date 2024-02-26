ЦОС ФСБ России: 49 человек, собиравших средства для боевиков в Сирии, задержано в 22 регионах РФ

Сотрудники ФСБ РФ сообщили, что в 22 регионах нашей страны задержаны 49 участников террористической сети, собиравших средства для помощи боевикам в Сирийской Арабской Республике. Об этом инфоримирует ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Некоторые из задержанных в сети распространяли в мусульманской умме РФ радикальную исламскую идеологию и оправдывали ведение террористической деятельности", — говорится в сообщении.
В отношении 49 лиц, которые собирали и перечисляли деньги на нужды сирийских боевиков, возбуждено уголовное дело.
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