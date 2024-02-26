ЦОС ФСБ России: 49 человек, собиравших средства для боевиков в Сирии, задержано в 22 регионах РФ

49 боевиков террористической сети задержано в 22 регионах России

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сотрудники ФСБ РФ сообщили, что в 22 регионах нашей страны задержаны 49 участников террористической сети, собиравших средства для помощи боевикам в Сирийской Арабской Республике. Об этом инфоримирует ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Некоторые из задержанных в сети распространяли в мусульманской умме РФ радикальную исламскую идеологию и оправдывали ведение террористической деятельности", — говорится в сообщении.

В отношении 49 лиц, которые собирали и перечисляли деньги на нужды сирийских боевиков, возбуждено уголовное дело.