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Первый американский танк Abrams уничтожен под Авдеевкой

Российская армия в районе Авдеевки уничтожила первый танк Abrams

Силовые структуры

Первый американский танк Abrams, задействованный Вооружёнными силами Украины в зоне специальной военной операции, был сегодня, 26 февраля, уничтожен в районе Авдеевки.

Российская армия в районе Авдеевки уничтожила первый танк Abrams
Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Об этом РИА Новости сообщил советник главы ДНР сообщил

"Выбило динамическую защиту и следом выбило панели на броне. Выжгло часть БК. Ланцеты всё-таки нашли его. С почином парни!" — отмечает Telegram-канал "Резидент".

Напомним, украинское командование бросило натовские Abrams к освобожденной Авдеевке.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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