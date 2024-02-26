Первый американский танк Abrams уничтожен под Авдеевкой

Российская армия в районе Авдеевки уничтожила первый танк Abrams

Первый американский танк Abrams, задействованный Вооружёнными силами Украины в зоне специальной военной операции, был сегодня, 26 февраля, уничтожен в районе Авдеевки.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Об этом РИА Новости сообщил советник главы ДНР сообщил

"Выбило динамическую защиту и следом выбило панели на броне. Выжгло часть БК. Ланцеты всё-таки нашли его. С почином парни!" — отмечает Telegram-канал "Резидент".

Напомним, украинское командование бросило натовские Abrams к освобожденной Авдеевке.