Первый американский танк Abrams уничтожен под Авдеевкой

Первый американский танк Abrams, задействованный Вооружёнными силами Украины в зоне специальной военной операции, был сегодня, 26 февраля, уничтожен в районе Авдеевки.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.