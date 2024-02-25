ВСУ бросили американские танки Abrams к освобожденной Авдеевке

Украинское командование бросило танки Abrams к освобожденной Авдеевке

Вооружённые силы Украины бросили американские танки Abrams на Авдеевское направление.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Натовские танки "Абрамс" впервые замечены в местах боевых действий к северо-западу от освобождённого города Авдеевка. Это также подтвердил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

По его словам, украинская армия также пытается наращивать применение беспилотных аппаратов на этом фронте.