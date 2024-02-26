Губернатор Белгородской области сообщил о шести жертвах атаки украинского дрона у села Почаево

Три человека погибли, еще трое пострадали в результате атаки ВСУ на автомобиль у села Почаево Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли. <…> Еще трое человек получили осколочные ранения различных частей тела", — написал губернатор.
По словам Гладкова, в машине, которую атаковал беспилотник ВСУ, находились строители. Двое пострадавших мужчин доставлены в городскую больницу №2, третий — в Грайворонскую Центральную районную больницу. Раненым оказывается медицинская помощь.
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