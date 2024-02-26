Губернатор Белгородской области сообщил о шести жертвах атаки украинского дрона у села Почаево

Трое мирных жителей погибли из-за атаки дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Три человека погибли, еще трое пострадали в результате атаки ВСУ на автомобиль у села Почаево Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли. <…> Еще трое человек получили осколочные ранения различных частей тела", — написал губернатор.

По словам Гладкова, в машине, которую атаковал беспилотник ВСУ, находились строители. Двое пострадавших мужчин доставлены в городскую больницу №2, третий — в Грайворонскую Центральную районную больницу. Раненым оказывается медицинская помощь.

Ранее в НАТО заявили, что поддержат Молдавию, если Россия попытается присоединить Приднестровье.