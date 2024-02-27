Российские войска освободили населённый пункт Северное западнее Авдеевки

Населённый пункт Северное освободила российская армия. Село находится западнее Авдеевки.
Об этом сообщают военные корреспонденты Telegram-канала "Синяя борода".
Сейчас основные бои переместились на окраину посёлка Орловка, который представляет собой костяк второй линии украинской обороны на Авдеевском направлении.
Ранее сообщалось, что войска армии России на этом фронте продвинулись в к Орловке со стороны н. п. Ласточкино.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.