Российские войска освободили населённый пункт Северное западнее Авдеевки

Село Северное западнее Авдеевки перешло под контроль армии России

Населённый пункт Северное освободила российская армия. Село находится западнее Авдеевки.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты Telegram-канала "Синяя борода".

Сейчас основные бои переместились на окраину посёлка Орловка, который представляет собой костяк второй линии украинской обороны на Авдеевском направлении.

Ранее сообщалось, что войска армии России на этом фронте продвинулись в к Орловке со стороны н. п. Ласточкино.