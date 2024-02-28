Суд вынес приговор украинскому агенту за попытку купить компоненты к С-300

Пытавшегося купить секретную деталь для С-300 агента Украины посадили на 11,5 года

В Ростовской области суд приговорил к 11,5 года колонии агента ГУР МО Украины Кривицкого Сергея Викторовича за попытку приобрести компоненты к С-300, передаёт ТАСС, ссылаясь на источники в ФСБ. В его планах была покупка клистронов, применяемых в составе ЗРК С-300.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Attribution 4.0

"Вступило в законную силу решение о лишении его свободы сроком на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Следствие также установило, что в 2019 году этот же человек уже пытался купить подобные элементы и организовать их поставку в интересах Киева.

Ранее сотрудниками ФСБ были вскрыты факты деятельности британских шпионов в Херсонской области. Выяснилось, что правительственная организация "Британский совет" занималась разведкой в пользу спецслужб Незалежной.