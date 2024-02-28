В Ростовской области суд приговорил к 11,5 года колонии агента ГУР МО Украины Кривицкого Сергея Викторовича за попытку приобрести компоненты к С-300, передаёт ТАСС, ссылаясь на источники в ФСБ. В его планах была покупка клистронов, применяемых в составе ЗРК С-300.
"Вступило в законную силу решение о лишении его свободы сроком на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Следствие также установило, что в 2019 году этот же человек уже пытался купить подобные элементы и организовать их поставку в интересах Киева.
Ранее сотрудниками ФСБ были вскрыты факты деятельности британских шпионов в Херсонской области. Выяснилось, что правительственная организация "Британский совет" занималась разведкой в пользу спецслужб Незалежной.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.