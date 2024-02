Суд вынес приговор украинскому агенту за попытку купить компоненты к С-300

В Ростовской области суд приговорил к 11,5 года колонии агента ГУР МО Украины Кривицкого Сергея Викторовича за попытку приобрести компоненты к С-300, передаёт ТАСС, ссылаясь на источники в ФСБ. В его планах была покупка клистронов, применяемых в составе ЗРК С-300.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Attribution 4.0