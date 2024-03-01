Итог летнего контрнаступа ВСУ сведён на нет окончательно, Киев выдохся

Итоги летнего контрнаступления ВСУ сведены на нет, новых попыток не будет

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Итог летнего контрнаступа армии Украины сведён на нет окончательно, новых попыток не будет.

Фото: z.mil.ru by Пресс-служба Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

На юге и на Херсонском фронте ВС РФ отбили все территории, которые Киев занял ценой жутких потерь. Плюс потеря мощного укрепрайона — Авдеевки.

Аналитики Незалежной отмечают, что армия РФ уже взяла под контроль столько населёнников, сколько киевский режим занял за весь контрнаступ.

"Главное преимущество ВС РФ — это отсутствие у нас инженерно-фортификационных сооружений на "заранее подготовленных рубежах", где наши бригады не имеют физической возможности "зацепиться" за землю. Противник уже на плечах зашёл в Ласточкино, Степное и Северное и продолжает", — подтверждают и боевики из 46-й ОАМБр.

Армия России продолжает развивать успех и на Запорожском фронте — она вошла в посёлок Работино, взятие которого киевская власть и Запад преподносили как основной успех летней кампании.